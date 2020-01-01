Pepe Clanker (PEPEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pepe Clanker (PEPEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pepe Clanker (PEPEC) tokennel kapcsolatos információk Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Hivatalos webhely: https://pepeclankerbase.com Vásárolj most PEPEC tokent!

Pepe Clanker (PEPEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pepe Clanker (PEPEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 144.77K $ 144.77K $ 144.77K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 144.77K $ 144.77K $ 144.77K Minden idők csúcspontja: $ 4.51 $ 4.51 $ 4.51 Minden idők mélypontja: $ 0.091327 $ 0.091327 $ 0.091327 Jelenlegi ár: $ 0.144689 $ 0.144689 $ 0.144689 További tudnivalók a(z) Pepe Clanker (PEPEC) áráról

Pepe Clanker (PEPEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pepe Clanker (PEPEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEPEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEPEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEPEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEPEC token élő árfolyamát!

PEPEC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEPEC kapcsán? PEPEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEPEC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

