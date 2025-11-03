Pentagon Pizza Watch (PPW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0006491 $ 0.0006491 $ 0.0006491 24h alacsony $ 0.00074639 $ 0.00074639 $ 0.00074639 24h magas 24h alacsony $ 0.0006491$ 0.0006491 $ 0.0006491 24h magas $ 0.00074639$ 0.00074639 $ 0.00074639 Minden idők csúcspontja $ 0.00229383$ 0.00229383 $ 0.00229383 Legalacsonyabb ár $ 0.00028446$ 0.00028446 $ 0.00028446 Árváltozás (1H) -6.82% Árváltozás (1D) -9.62% Árváltozás (7D) -33.68% Árváltozás (7D) -33.68%

Pentagon Pizza Watch (PPW) valós idejű ár: $0.00064911. Az elmúlt 24 órában, a(z)PPW legalacsonyabb ára $ 0.0006491, legmagasabb ára pedig $ 0.00074639 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PPW valaha volt legmagasabb ára $ 0.00229383, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00028446 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PPW változása a következő volt: -6.82% az elmúlt órában, -9.62% az elmúlt 24 órában, és -33.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pentagon Pizza Watch (PPW) piaci információk

Piaci érték $ 653.42K$ 653.42K $ 653.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 653.42K$ 653.42K $ 653.42K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,989,352.415676 999,989,352.415676 999,989,352.415676

A(z) Pentagon Pizza Watch jelenlegi piaci plafonja $ 653.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PPW keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999989352.415676. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 653.42K.