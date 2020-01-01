Penpie (PNP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Penpie (PNP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Penpie (PNP) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token. Hivatalos webhely: https://www.pendle.magpiexyz.io/stake Vásárolj most PNP tokent!

Penpie (PNP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Penpie (PNP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.06M $ 32.06M $ 32.06M Minden idők csúcspontja: $ 7.01 $ 7.01 $ 7.01 Minden idők mélypontja: $ 0.589859 $ 0.589859 $ 0.589859 Jelenlegi ár: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 További tudnivalók a(z) Penpie (PNP) áráról

Penpie (PNP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Penpie (PNP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PNP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PNP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PNP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PNP token élő árfolyamát!

PNP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PNP kapcsán? PNP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PNP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

