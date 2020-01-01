Pengwin (PEG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pengwin (PEG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pengwin (PEG) tokennel kapcsolatos információk Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative Hivatalos webhely: https://itsapengwin.com/ Vásárolj most PEG tokent!

Pengwin (PEG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pengwin (PEG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.95K $ 8.95K $ 8.95K Teljes tokenszám: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.95K $ 8.95K $ 8.95K Minden idők csúcspontja: $ 0.00340008 $ 0.00340008 $ 0.00340008 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pengwin (PEG) áráról

Pengwin (PEG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pengwin (PEG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEG token élő árfolyamát!

PEG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEG kapcsán? PEG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

