A(z) élő Penguru ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PENGURU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PENGURU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Penguru ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PENGURU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PENGURU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PENGURU

PENGURU árinformációk

Mi a(z) PENGURU

PENGURU hivatalos webhely

PENGURU tokenomikai adatai

PENGURU árelőrejelzés

Penguru Logó

Penguru Ár (PENGURU)

Nem listázott

1 PENGURU-USD élő ár:

--
----
-1.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Penguru (PENGURU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:22 (UTC+8)

Penguru (PENGURU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-1.71%

-15.61%

-15.61%

Penguru (PENGURU) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PENGURU legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PENGURU valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PENGURU változása a következő volt: -1.30% az elmúlt órában, -1.71% az elmúlt 24 órában, és -15.61% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Penguru (PENGURU) piaci információk

$ 26.51K
$ 26.51K$ 26.51K

--
----

$ 26.51K
$ 26.51K$ 26.51K

850.58M
850.58M 850.58M

850,576,444.953077
850,576,444.953077 850,576,444.953077

A(z) Penguru jelenlegi piaci plafonja $ 26.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PENGURU keringésben lévő tokenszáma 850.58M, és a teljes tokenszám 850576444.953077. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.51K.

Penguru (PENGURU) árelőzmények USD

A(z) PenguruUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Penguru USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Penguru USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Penguru USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.71%
30 nap$ 0-75.84%
60 nap$ 0-92.18%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Penguru (PENGURU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Penguru árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Penguru (PENGURU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Penguru (PENGURU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Penguru rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Penguru árelőrejelzését most!

PENGURU helyi valutákra

Penguru (PENGURU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Penguru (PENGURU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PENGURU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Penguru (PENGURU)

Mennyit ér ma a(z) Penguru (PENGURU)?
A(z) élő PENGURU ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PENGURU ára a(z) USD esetében?
A(z) PENGURU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Penguru piaci plafonja?
A(z) PENGURU piaci plafonja $ 26.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PENGURU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PENGURU keringésben lévő tokenszáma 850.58M USD.
Mi volt a(z) PENGURU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PENGURU mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PENGURU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PENGURU mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PENGURU kereskedési volumene?
A(z) PENGURU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PENGURU ára emelkedni fog idén?
A(z) PENGURU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PENGURU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:22 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

