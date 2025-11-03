penguin wif backpack (WIFBAG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001144 $ 0.00001144 $ 0.00001144 24h alacsony $ 0.00001217 $ 0.00001217 $ 0.00001217 24h magas 24h alacsony $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 24h magas $ 0.00001217$ 0.00001217 $ 0.00001217 Minden idők csúcspontja $ 0.00079334$ 0.00079334 $ 0.00079334 Legalacsonyabb ár $ 0.00001144$ 0.00001144 $ 0.00001144 Árváltozás (1H) -3.57% Árváltozás (1D) -3.14% Árváltozás (7D) -26.54% Árváltozás (7D) -26.54%

penguin wif backpack (WIFBAG) valós idejű ár: $0.00001143. Az elmúlt 24 órában, a(z)WIFBAG legalacsonyabb ára $ 0.00001144, legmagasabb ára pedig $ 0.00001217 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WIFBAG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00079334, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001144 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WIFBAG változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -3.14% az elmúlt 24 órában, és -26.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

penguin wif backpack (WIFBAG) piaci információk

Piaci érték $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.43K$ 11.43K $ 11.43K Forgalomban lévő készlet 999.83M 999.83M 999.83M Teljes tokenszám 999,833,163.932233 999,833,163.932233 999,833,163.932233

A(z) penguin wif backpack jelenlegi piaci plafonja $ 11.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WIFBAG keringésben lévő tokenszáma 999.83M, és a teljes tokenszám 999833163.932233. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.43K.