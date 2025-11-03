TőzsdeDEX+
A(z) élő penguin wif backpack ár ma 0.00001143 USD. Kövesd nyomon a(z) WIFBAG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WIFBAG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WIFBAG

WIFBAG árinformációk

Mi a(z) WIFBAG

WIFBAG hivatalos webhely

WIFBAG tokenomikai adatai

WIFBAG árelőrejelzés

penguin wif backpack Logó

penguin wif backpack Ár (WIFBAG)

Nem listázott

1 WIFBAG-USD élő ár:

-3.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
penguin wif backpack (WIFBAG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:15 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001144
$ 0.00001144
24h alacsony
$ 0.00001217
$ 0.00001217
24h magas

$ 0.00001144
$ 0.00001144

$ 0.00001217
$ 0.00001217

$ 0.00079334
$ 0.00079334

$ 0.00001144
$ 0.00001144

-3.57%

-3.14%

-26.54%

-26.54%

penguin wif backpack (WIFBAG) valós idejű ár: $0.00001143. Az elmúlt 24 órában, a(z)WIFBAG legalacsonyabb ára $ 0.00001144, legmagasabb ára pedig $ 0.00001217 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WIFBAG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00079334, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001144 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WIFBAG változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -3.14% az elmúlt 24 órában, és -26.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

penguin wif backpack (WIFBAG) piaci információk

$ 11.43K
$ 11.43K

$ 11.43K
$ 11.43K

999.83M
999.83M

999,833,163.932233
999,833,163.932233

A(z) penguin wif backpack jelenlegi piaci plafonja $ 11.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WIFBAG keringésben lévő tokenszáma 999.83M, és a teljes tokenszám 999833163.932233. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.43K.

penguin wif backpack (WIFBAG) árelőzmények USD

A(z) penguin wif backpackUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) penguin wif backpack USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) penguin wif backpack USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) penguin wif backpack USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.14%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) penguin wif backpack (WIFBAG)

viral penguin with orange backpack

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

penguin wif backpack (WIFBAG) Erőforrás

Hivatalos webhely

penguin wif backpack árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) penguin wif backpack (WIFBAG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) penguin wif backpack (WIFBAG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) penguin wif backpack rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) penguin wif backpack árelőrejelzését most!

WIFBAG helyi valutákra

penguin wif backpack (WIFBAG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) penguin wif backpack (WIFBAG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WIFBAG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: penguin wif backpack (WIFBAG)

Mennyit ér ma a(z) penguin wif backpack (WIFBAG)?
A(z) élő WIFBAG ár a(z) USD esetében 0.00001143 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WIFBAG ára a(z) USD esetében?
A(z) WIFBAG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001143. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) penguin wif backpack piaci plafonja?
A(z) WIFBAG piaci plafonja $ 11.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WIFBAG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WIFBAG keringésben lévő tokenszáma 999.83M USD.
Mi volt a(z) WIFBAG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WIFBAG mindenkori legmagasabb ára 0.00079334 USD.
Mi volt a(z) WIFBAG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WIFBAG mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001144 USD.
Mekkora a(z) WIFBAG kereskedési volumene?
A(z) WIFBAG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WIFBAG ára emelkedni fog idén?
A(z) WIFBAG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WIFBAG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:15 (UTC+8)

penguin wif backpack (WIFBAG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,668.84

$3,720.97

$177.17

$1.0540

$0.9998

$107,668.84

$3,720.97

$177.17

$83.78

$2.4264

$0.00000

$0.00000

$0.0419

$0.05610

$0.11222

$0.000000002001

$0.0000495

$0.00005871

$0.0053184

$0.000000000491

