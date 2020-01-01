Penguin Finance (PEFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Penguin Finance (PEFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Penguin Finance (PEFI) tokennel kapcsolatos információk Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena. Hivatalos webhely: https://penguinfinance.org/ Vásárolj most PEFI tokent!

Penguin Finance (PEFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Penguin Finance (PEFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 111.34K $ 111.34K $ 111.34K Teljes tokenszám: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.16M $ 19.16M $ 19.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 111.34K $ 111.34K $ 111.34K Minden idők csúcspontja: $ 6.89 $ 6.89 $ 6.89 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0058161 $ 0.0058161 $ 0.0058161 További tudnivalók a(z) Penguin Finance (PEFI) áráról

Penguin Finance (PEFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Penguin Finance (PEFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEFI token élő árfolyamát!

PEFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEFI kapcsán? PEFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

