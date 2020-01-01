Pencils Protocol (DAPP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pencils Protocol (DAPP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pencils Protocol (DAPP) tokennel kapcsolatos információk Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Hivatalos webhely: https://pencilsprotocol.io/ Fehér könyv: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Vásárolj most DAPP tokent!

Pencils Protocol (DAPP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pencils Protocol (DAPP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 169.61K $ 169.61K $ 169.61K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 297.22K $ 297.22K $ 297.22K Minden idők csúcspontja: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Minden idők mélypontja: $ 0.0027522 $ 0.0027522 $ 0.0027522 Jelenlegi ár: $ 0.00297234 $ 0.00297234 $ 0.00297234 További tudnivalók a(z) Pencils Protocol (DAPP) áráról

Pencils Protocol (DAPP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pencils Protocol (DAPP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DAPP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DAPP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DAPP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DAPP token élő árfolyamát!

DAPP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DAPP kapcsán? DAPP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DAPP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

