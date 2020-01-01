Pelican (PELICAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pelican (PELICAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pelican (PELICAN) tokennel kapcsolatos információk A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat. Hivatalos webhely: https://www.eatenbypelican.com Fehér könyv: https://www.eatenbypelican.com

Pelican (PELICAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pelican (PELICAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Teljes tokenszám: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.13K $ 7.13K $ 7.13K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pelican (PELICAN) áráról

Pelican (PELICAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pelican (PELICAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PELICAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PELICAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PELICAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PELICAN token élő árfolyamát!

PELICAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PELICAN kapcsán? PELICAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

