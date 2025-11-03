Pege (PEGECOIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00722476 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.52% Árváltozás (1D) -6.35% Árváltozás (7D) -23.39%

Pege (PEGECOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEGECOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEGECOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00722476, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEGECOIN változása a következő volt: -0.52% az elmúlt órában, -6.35% az elmúlt 24 órában, és -23.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pege (PEGECOIN) piaci információk

Piaci érték $ 16.66K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.66K Forgalomban lévő készlet 998.60M Teljes tokenszám 998,601,909.217896

A(z) Pege jelenlegi piaci plafonja $ 16.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEGECOIN keringésben lévő tokenszáma 998.60M, és a teljes tokenszám 998601909.217896. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.66K.