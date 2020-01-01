Pegaxy (PGX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pegaxy (PGX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pegaxy (PGX) tokennel kapcsolatos információk Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Hivatalos webhely: https://pegaxy.io/

Pegaxy (PGX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pegaxy (PGX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 720.08K $ 720.08K $ 720.08K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 440.49M $ 440.49M $ 440.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Minden idők csúcspontja: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Minden idők mélypontja: $ 0.0010692 $ 0.0010692 $ 0.0010692 Jelenlegi ár: $ 0.00163473 $ 0.00163473 $ 0.00163473 További tudnivalók a(z) Pegaxy (PGX) áráról

Pegaxy (PGX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pegaxy (PGX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PGX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PGX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PGX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PGX token élő árfolyamát!

PGX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PGX kapcsán? PGX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PGX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

