TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Peengu ár ma 0.00004347 USD. Kövesd nyomon a(z) PEENGU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEENGU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Peengu ár ma 0.00004347 USD. Kövesd nyomon a(z) PEENGU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PEENGU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PEENGU

PEENGU árinformációk

Mi a(z) PEENGU

PEENGU hivatalos webhely

PEENGU tokenomikai adatai

PEENGU árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Peengu Logó

Peengu Ár (PEENGU)

Nem listázott

1 PEENGU-USD élő ár:

--
----
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Peengu (PEENGU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:59:29 (UTC+8)

Peengu (PEENGU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00004321
$ 0.00004321$ 0.00004321
24h alacsony
$ 0.00004553
$ 0.00004553$ 0.00004553
24h magas

$ 0.00004321
$ 0.00004321$ 0.00004321

$ 0.00004553
$ 0.00004553$ 0.00004553

$ 0.00014284
$ 0.00014284$ 0.00014284

$ 0.00003484
$ 0.00003484$ 0.00003484

-0.28%

-4.52%

-11.24%

-11.24%

Peengu (PEENGU) valós idejű ár: $0.00004347. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEENGU legalacsonyabb ára $ 0.00004321, legmagasabb ára pedig $ 0.00004553 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEENGU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00014284, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003484 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEENGU változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -4.52% az elmúlt 24 órában, és -11.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Peengu (PEENGU) piaci információk

$ 42.86K
$ 42.86K$ 42.86K

--
----

$ 42.86K
$ 42.86K$ 42.86K

985.87M
985.87M 985.87M

985,868,910.9955742
985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

A(z) Peengu jelenlegi piaci plafonja $ 42.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEENGU keringésben lévő tokenszáma 985.87M, és a teljes tokenszám 985868910.9955742. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.86K.

Peengu (PEENGU) árelőzmények USD

A(z) PeenguUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Peengu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000004165.
A(z) Peengu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000221689.
A(z) Peengu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.52%
30 nap$ -0.0000004165-0.95%
60 nap$ -0.0000221689-50.99%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Peengu (PEENGU)

Peengu is a memetoken on Abstract. The artist Tut created this character and challenged anyone to launch a meme with it. Our dev took up the challenge and Peengu was born. Tut approved of the launch and the community started to form. Peengu is all about spreading love around the Abstract ecosystem, so our memes and giveaways are focussed on showcasing other projects we love and proliferating the general Abstract green chain vibes.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Peengu (PEENGU) Erőforrás

Hivatalos webhely

Peengu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Peengu (PEENGU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Peengu (PEENGU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Peengu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Peengu árelőrejelzését most!

PEENGU helyi valutákra

Peengu (PEENGU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Peengu (PEENGU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PEENGU token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Peengu (PEENGU)

Mennyit ér ma a(z) Peengu (PEENGU)?
A(z) élő PEENGU ár a(z) USD esetében 0.00004347 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PEENGU ára a(z) USD esetében?
A(z) PEENGU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00004347. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Peengu piaci plafonja?
A(z) PEENGU piaci plafonja $ 42.86K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PEENGU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PEENGU keringésben lévő tokenszáma 985.87M USD.
Mi volt a(z) PEENGU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PEENGU mindenkori legmagasabb ára 0.00014284 USD.
Mi volt a(z) PEENGU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PEENGU mindenkori legalacsonyabb ára 0.00003484 USD.
Mekkora a(z) PEENGU kereskedési volumene?
A(z) PEENGU élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PEENGU ára emelkedni fog idén?
A(z) PEENGU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PEENGU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:59:29 (UTC+8)

Peengu (PEENGU) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,549.06
$107,549.06$107,549.06

-2.32%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.10
$3,716.10$3,716.10

-3.56%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.60
$175.60$175.60

-4.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0484
$1.0484$1.0484

-16.91%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,716.10
$3,716.10$3,716.10

-3.56%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,549.06
$107,549.06$107,549.06

-2.32%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.60
$175.60$175.60

-4.45%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4098
$2.4098$2.4098

-3.60%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0484
$1.0484$1.0484

-16.91%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05376
$0.05376$0.05376

+437.60%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0215
$0.0215$0.0215

-92.55%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05391
$0.05391$0.05391

-2.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05376
$0.05376$0.05376

+437.60%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003631
$0.0003631$0.0003631

+81.55%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006628
$0.00006628$0.00006628

+81.04%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000928
$0.000000000928$0.000000000928

+113.33%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000445
$0.0000445$0.0000445

+76.58%