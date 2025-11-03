Peengu (PEENGU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00004321 $ 0.00004321 $ 0.00004321 24h alacsony $ 0.00004553 $ 0.00004553 $ 0.00004553 24h magas 24h alacsony $ 0.00004321$ 0.00004321 $ 0.00004321 24h magas $ 0.00004553$ 0.00004553 $ 0.00004553 Minden idők csúcspontja $ 0.00014284$ 0.00014284 $ 0.00014284 Legalacsonyabb ár $ 0.00003484$ 0.00003484 $ 0.00003484 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -4.52% Árváltozás (7D) -11.24% Árváltozás (7D) -11.24%

Peengu (PEENGU) valós idejű ár: $0.00004347. Az elmúlt 24 órában, a(z)PEENGU legalacsonyabb ára $ 0.00004321, legmagasabb ára pedig $ 0.00004553 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PEENGU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00014284, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00003484 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PEENGU változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -4.52% az elmúlt 24 órában, és -11.24% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Peengu (PEENGU) piaci információk

Piaci érték $ 42.86K$ 42.86K $ 42.86K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 42.86K$ 42.86K $ 42.86K Forgalomban lévő készlet 985.87M 985.87M 985.87M Teljes tokenszám 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

A(z) Peengu jelenlegi piaci plafonja $ 42.86K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PEENGU keringésben lévő tokenszáma 985.87M, és a teljes tokenszám 985868910.9955742. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 42.86K.