Pedro (PEDRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pedro (PEDRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pedro (PEDRO) tokennel kapcsolatos információk Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun. Hivatalos webhely: https://time.fun/Pedro Vásárolj most PEDRO tokent!

Pedro (PEDRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pedro (PEDRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 60.11K $ 60.11K $ 60.11K Teljes tokenszám: $ 99.79K $ 99.79K $ 99.79K Keringésben lévő tokenszám: $ 99.79K $ 99.79K $ 99.79K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.11K $ 60.11K $ 60.11K Minden idők csúcspontja: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 Minden idők mélypontja: $ 0.481774 $ 0.481774 $ 0.481774 Jelenlegi ár: $ 0.602429 $ 0.602429 $ 0.602429 További tudnivalók a(z) Pedro (PEDRO) áráról

Pedro (PEDRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pedro (PEDRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEDRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEDRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEDRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEDRO token élő árfolyamát!

PEDRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEDRO kapcsán? PEDRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEDRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

