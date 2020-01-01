Peachfolio (PCHF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Peachfolio (PCHF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Peachfolio (PCHF) tokennel kapcsolatos információk peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned! Hivatalos webhely: https://peachfolio.app/ Vásárolj most PCHF tokent!

Peachfolio (PCHF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Peachfolio (PCHF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.54K $ 35.54K $ 35.54K Teljes tokenszám: $ 950.07M $ 950.07M $ 950.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 184.15M $ 184.15M $ 184.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 183.34K $ 183.34K $ 183.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.00744057 $ 0.00744057 $ 0.00744057 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00019297 $ 0.00019297 $ 0.00019297 További tudnivalók a(z) Peachfolio (PCHF) áráról

Peachfolio (PCHF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Peachfolio (PCHF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PCHF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PCHF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PCHF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PCHF token élő árfolyamát!

PCHF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PCHF kapcsán? PCHF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PCHF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

