Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatai
Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog
Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency.
Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring.
Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.
Peace Frog (PFROG) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Peace Frog (PFROG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PFROG tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PFROG token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PFROG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PFROG token élő árfolyamát!
PFROG árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PFROG kapcsán? PFROG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.