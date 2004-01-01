Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Peace Frog (PFROG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Peace Frog (PFROG) tokennel kapcsolatos információk Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration. Hivatalos webhely: https://peacefrogcoin.com/ Vásárolj most PFROG tokent!

Peace Frog (PFROG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Peace Frog (PFROG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.12K $ 22.12K $ 22.12K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.12K $ 22.12K $ 22.12K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Peace Frog (PFROG) áráról

Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Peace Frog (PFROG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PFROG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PFROG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PFROG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PFROG token élő árfolyamát!

PFROG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PFROG kapcsán? PFROG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PFROG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!