A(z) élő Pay 2 Win ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) P2W USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) P2W ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: P2W

P2W árinformációk

Mi a(z) P2W

P2W hivatalos webhely

P2W tokenomikai adatai

P2W árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Pay 2 Win Logó

Pay 2 Win Ár (P2W)

Nem listázott

1 P2W-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pay 2 Win (P2W) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:01 (UTC+8)

Pay 2 Win (P2W) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.01%

+0.01%

Pay 2 Win (P2W) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)P2W legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) P2W valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) P2W változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pay 2 Win (P2W) piaci információk

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

--
----

$ 36.98K
$ 36.98K$ 36.98K

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

A(z) Pay 2 Win jelenlegi piaci plafonja $ 36.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) P2W keringésben lévő tokenszáma 900.00M, és a teljes tokenszám 900000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.98K.

Pay 2 Win (P2W) árelőzmények USD

A(z) Pay 2 WinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pay 2 Win USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pay 2 Win USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pay 2 Win USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-36.82%
60 nap$ 0-33.45%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pay 2 Win (P2W)

P2W is the central game token for Pay 2 Win: The World is Mine. The token focuses on player utility for holders, granting unique benefits and game-related unlocks. The P2W token comes from Patriots Division, a web3 gaming hybrid studio that brings Pay 2 Win into its offerings, including STARS and SHADOW WAR. Core functionalities of the Pay 2 Win token include unique burn mechanisms, holder utility outside of the game, and more.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pay 2 Win (P2W) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pay 2 Win árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pay 2 Win (P2W) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pay 2 Win (P2W) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pay 2 Win rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pay 2 Win árelőrejelzését most!

P2W helyi valutákra

Pay 2 Win (P2W) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pay 2 Win (P2W) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) P2W token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pay 2 Win (P2W)

Mennyit ér ma a(z) Pay 2 Win (P2W)?
A(z) élő P2W ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) P2W ára a(z) USD esetében?
A(z) P2W jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pay 2 Win piaci plafonja?
A(z) P2W piaci plafonja $ 36.98K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) P2W keringésben lévő tokenszáma?
A(z) P2W keringésben lévő tokenszáma 900.00M USD.
Mi volt a(z) P2W mindenkori legmagasabb ára?
A(z) P2W mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) P2W mindenkori legmagasabb ár?
A(z) P2W mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) P2W kereskedési volumene?
A(z) P2W élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) P2W ára emelkedni fog idén?
A(z) P2W a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) P2W árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:13:01 (UTC+8)

Pay 2 Win (P2W) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

