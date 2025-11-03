Pay 2 Win (P2W) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.01% Árváltozás (7D) +0.01%

Pay 2 Win (P2W) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)P2W legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) P2W valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) P2W változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pay 2 Win (P2W) piaci információk

Piaci érték $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 36.98K$ 36.98K $ 36.98K Forgalomban lévő készlet 900.00M 900.00M 900.00M Teljes tokenszám 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

A(z) Pay 2 Win jelenlegi piaci plafonja $ 36.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) P2W keringésben lévő tokenszáma 900.00M, és a teljes tokenszám 900000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 36.98K.