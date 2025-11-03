TőzsdeDEX+
A(z) élő Patience Token ár ma 3.35 USD. Kövesd nyomon a(z) PATIENCE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PATIENCE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Patience Token Ár (PATIENCE)

$3.35
-6.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Patience Token (PATIENCE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:54 (UTC+8)

Patience Token (PATIENCE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 3.35
24h alacsony
$ 3.6
24h magas

$ 3.35
$ 3.6
$ 7.6
$ 1.94
-1.94%

-6.22%

-8.17%

-8.17%

Patience Token (PATIENCE) valós idejű ár: $3.35. Az elmúlt 24 órában, a(z)PATIENCE legalacsonyabb ára $ 3.35, legmagasabb ára pedig $ 3.6 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PATIENCE valaha volt legmagasabb ára $ 7.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.94 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PATIENCE változása a következő volt: -1.94% az elmúlt órában, -6.22% az elmúlt 24 órában, és -8.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Patience Token (PATIENCE) piaci információk

$ 5.50M
--
$ 26.18M
1.63M
7,777,777.0
A(z) Patience Token jelenlegi piaci plafonja $ 5.50M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PATIENCE keringésben lévő tokenszáma 1.63M, és a teljes tokenszám 7777777.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.18M.

Patience Token (PATIENCE) árelőzmények USD

A(z) Patience TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.222728550241594.
A(z) Patience Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0415031500.
A(z) Patience Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.5762469000.
A(z) Patience Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +1.018950844224134.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.222728550241594-6.22%
30 nap$ -0.0415031500-1.23%
60 nap$ -0.5762469000-17.20%
90 nap$ +1.018950844224134+43.71%

Mi a(z) Patience Token (PATIENCE)

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Patience Token (PATIENCE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Patience Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Patience Token (PATIENCE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Patience Token (PATIENCE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Patience Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Patience Token árelőrejelzését most!

PATIENCE helyi valutákra

Patience Token (PATIENCE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Patience Token (PATIENCE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PATIENCE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Patience Token (PATIENCE)

Mennyit ér ma a(z) Patience Token (PATIENCE)?
A(z) élő PATIENCE ár a(z) USD esetében 3.35 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PATIENCE ára a(z) USD esetében?
A(z) PATIENCE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 3.35. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Patience Token piaci plafonja?
A(z) PATIENCE piaci plafonja $ 5.50M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PATIENCE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PATIENCE keringésben lévő tokenszáma 1.63M USD.
Mi volt a(z) PATIENCE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PATIENCE mindenkori legmagasabb ára 7.6 USD.
Mi volt a(z) PATIENCE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PATIENCE mindenkori legalacsonyabb ára 1.94 USD.
Mekkora a(z) PATIENCE kereskedési volumene?
A(z) PATIENCE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PATIENCE ára emelkedni fog idén?
A(z) PATIENCE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PATIENCE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:54 (UTC+8)

Patience Token (PATIENCE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

