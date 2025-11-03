Patience Token (PATIENCE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 24h alacsony $ 3.6 $ 3.6 $ 3.6 24h magas 24h alacsony $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 24h magas $ 3.6$ 3.6 $ 3.6 Minden idők csúcspontja $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Legalacsonyabb ár $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Árváltozás (1H) -1.94% Árváltozás (1D) -6.22% Árváltozás (7D) -8.17% Árváltozás (7D) -8.17%

Patience Token (PATIENCE) valós idejű ár: $3.35. Az elmúlt 24 órában, a(z)PATIENCE legalacsonyabb ára $ 3.35, legmagasabb ára pedig $ 3.6 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PATIENCE valaha volt legmagasabb ára $ 7.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.94 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PATIENCE változása a következő volt: -1.94% az elmúlt órában, -6.22% az elmúlt 24 órában, és -8.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Patience Token (PATIENCE) piaci információk

Piaci érték $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.18M$ 26.18M $ 26.18M Forgalomban lévő készlet 1.63M 1.63M 1.63M Teljes tokenszám 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

A(z) Patience Token jelenlegi piaci plafonja $ 5.50M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PATIENCE keringésben lévő tokenszáma 1.63M, és a teljes tokenszám 7777777.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.18M.