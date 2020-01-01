Passage (PASG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Passage (PASG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Passage (PASG) tokennel kapcsolatos információk Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences. Hivatalos webhely: https://passage.io Fehér könyv: https://passage.io/whitepaper Vásárolj most PASG tokent!

Passage (PASG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Passage (PASG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Teljes tokenszám: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Minden idők csúcspontja: $ 0.119904 $ 0.119904 $ 0.119904 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00133464 $ 0.00133464 $ 0.00133464 További tudnivalók a(z) Passage (PASG) áráról

Passage (PASG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Passage (PASG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PASG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PASG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PASG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PASG token élő árfolyamát!

PASG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PASG kapcsán? PASG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PASG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

