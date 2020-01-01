Party (PARTY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Party (PARTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Party (PARTY) tokennel kapcsolatos információk $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Hivatalos webhely: https://btc.fun/details Vásárolj most PARTY tokent!

Party (PARTY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Party (PARTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Teljes tokenszám: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Minden idők csúcspontja: $ 0.0228569 $ 0.0228569 $ 0.0228569 Minden idők mélypontja: $ 0.00040881 $ 0.00040881 $ 0.00040881 Jelenlegi ár: $ 0.00058305 $ 0.00058305 $ 0.00058305 További tudnivalók a(z) Party (PARTY) áráról

Party (PARTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Party (PARTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PARTY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PARTY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PARTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PARTY token élő árfolyamát!

PARTY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PARTY kapcsán? PARTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PARTY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

