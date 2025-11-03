Parsona (SONA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00628845 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -2.95% Árváltozás (7D) -12.27%

Parsona (SONA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SONA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SONA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00628845, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SONA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -2.95% az elmúlt 24 órában, és -12.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Parsona (SONA) piaci információk

Piaci érték $ 4.85K Volumen (24H) $ 3.85 Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.10K Forgalomban lévő készlet 9.50M Teljes tokenszám 10,000,000.0

A(z) Parsona jelenlegi piaci plafonja $ 4.85K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 3.85. A(z) SONA keringésben lévő tokenszáma 9.50M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.10K.