PARSIQ (PRQ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00434018 24h alacsony $ 0.00465142 24h magas Minden idők csúcspontja $ 2.62 Legalacsonyabb ár $ 0.0018575 Árváltozás (1H) -1.58% Árváltozás (1D) -6.69% Árváltozás (7D) -14.96%

PARSIQ (PRQ) valós idejű ár: $0.00434018. Az elmúlt 24 órában, a(z)PRQ legalacsonyabb ára $ 0.00434018, legmagasabb ára pedig $ 0.00465142 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PRQ valaha volt legmagasabb ára $ 2.62, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0018575 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PRQ változása a következő volt: -1.58% az elmúlt órában, -6.69% az elmúlt 24 órában, és -14.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PARSIQ (PRQ) piaci információk

Piaci érték $ 1.27M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.35M Forgalomban lévő készlet 292.76M Teljes tokenszám 310,256,872.0

A(z) PARSIQ jelenlegi piaci plafonja $ 1.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PRQ keringésben lévő tokenszáma 292.76M, és a teljes tokenszám 310256872.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.35M.