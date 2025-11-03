Pareto Staked USP (SUSP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24h alacsony $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24h magas 24h alacsony $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 24h magas $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Minden idők csúcspontja $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Legalacsonyabb ár $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) +0.02% Árváltozás (7D) +0.13% Árváltozás (7D) +0.13%

Pareto Staked USP (SUSP) valós idejű ár: $1.046. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSP legalacsonyabb ára $ 1.046, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSP valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.012 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSP változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pareto Staked USP (SUSP) piaci információk

Piaci érték $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Forgalomban lévő készlet 6.40M 6.40M 6.40M Teljes tokenszám 6,397,303.519667255 6,397,303.519667255 6,397,303.519667255

A(z) Pareto Staked USP jelenlegi piaci plafonja $ 6.69M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSP keringésben lévő tokenszáma 6.40M, és a teljes tokenszám 6397303.519667255. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.69M.