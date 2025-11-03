TőzsdeDEX+
A(z) élő Pareto Staked USP ár ma 1.046 USD. Kövesd nyomon a(z) SUSP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SUSP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SUSP

SUSP árinformációk

Mi a(z) SUSP

SUSP hivatalos webhely

SUSP tokenomikai adatai

SUSP árelőrejelzés

Pareto Staked USP Ár (SUSP)

1 SUSP-USD élő ár:

$1.046
$1.046
0.00%1D
Pareto Staked USP (SUSP) Élő árdiagram
Pareto Staked USP (SUSP) árinformáció (USD)

Pareto Staked USP (SUSP) valós idejű ár: $1.046. Az elmúlt 24 órában, a(z)SUSP legalacsonyabb ára $ 1.046, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SUSP valaha volt legmagasabb ára $ 1.046, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.012 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SUSP változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, +0.02% az elmúlt 24 órában, és +0.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pareto Staked USP (SUSP) piaci információk

A(z) Pareto Staked USP jelenlegi piaci plafonja $ 6.69M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SUSP keringésben lévő tokenszáma 6.40M, és a teljes tokenszám 6397303.519667255. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.69M.

Pareto Staked USP (SUSP) árelőzmények USD

A(z) Pareto Staked USPUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00019564.
A(z) Pareto Staked USP USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0067071612.
A(z) Pareto Staked USP USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0139054194.
A(z) Pareto Staked USP USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0212839039402486.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00019564+0.02%
30 nap$ +0.0067071612+0.64%
60 nap$ +0.0139054194+1.33%
90 nap$ +0.0212839039402486+2.08%

Mi a(z) Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pareto Staked USP (SUSP) Erőforrás

Pareto Staked USP árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pareto Staked USP (SUSP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pareto Staked USP (SUSP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pareto Staked USP rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pareto Staked USP árelőrejelzését most!

Pareto Staked USP (SUSP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pareto Staked USP (SUSP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SUSP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pareto Staked USP (SUSP)

Mennyit ér ma a(z) Pareto Staked USP (SUSP)?
A(z) élő SUSP ár a(z) USD esetében 1.046 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SUSP ára a(z) USD esetében?
A(z) SUSP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.046. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pareto Staked USP piaci plafonja?
A(z) SUSP piaci plafonja $ 6.69M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SUSP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SUSP keringésben lévő tokenszáma 6.40M USD.
Mi volt a(z) SUSP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SUSP mindenkori legmagasabb ára 1.046 USD.
Mi volt a(z) SUSP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SUSP mindenkori legalacsonyabb ára 1.012 USD.
Mekkora a(z) SUSP kereskedési volumene?
A(z) SUSP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SUSP ára emelkedni fog idén?
A(z) SUSP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SUSP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Pareto Staked USP (SUSP) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

