Parasol Finance (PSOL) tokennel kapcsolatos információk Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. Hivatalos webhely: https://parasol.finance Vásárolj most PSOL tokent!

Parasol Finance (PSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Parasol Finance (PSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.37K $ 23.37K $ 23.37K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 87.52K $ 87.52K $ 87.52K Minden idők csúcspontja: $ 0.19304 $ 0.19304 $ 0.19304 Minden idők mélypontja: $ 0.00401139 $ 0.00401139 $ 0.00401139 Jelenlegi ár: $ 0.00416739 $ 0.00416739 $ 0.00416739 További tudnivalók a(z) Parasol Finance (PSOL) áráról

Parasol Finance (PSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Parasol Finance (PSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSOL token élő árfolyamát!

PSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PSOL kapcsán? PSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

