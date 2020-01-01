Parabolic (PARAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Parabolic (PARAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Parabolic (PARAX) tokennel kapcsolatos információk PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Hivatalos webhely: https://www.parabolic.fi/ Vásárolj most PARAX tokent!

Parabolic (PARAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Parabolic (PARAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Minden idők csúcspontja: $ 0.02469466 $ 0.02469466 $ 0.02469466 Minden idők mélypontja: $ 0.00255878 $ 0.00255878 $ 0.00255878 Jelenlegi ár: $ 0.0031283 $ 0.0031283 $ 0.0031283 További tudnivalók a(z) Parabolic (PARAX) áráról

Parabolic (PARAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Parabolic (PARAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PARAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PARAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PARAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PARAX token élő árfolyamát!

