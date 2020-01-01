Parabol USD (PARAUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Parabol USD (PARAUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Parabol USD (PARAUSD) tokennel kapcsolatos információk paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Hivatalos webhely: https://www.parabol.fi Fehér könyv: https://docs.parabol.fi Vásárolj most PARAUSD tokent!

Parabol USD (PARAUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Parabol USD (PARAUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 255.61K $ 255.61K $ 255.61K Teljes tokenszám: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K Keringésben lévő tokenszám: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 255.61K $ 255.61K $ 255.61K Minden idők csúcspontja: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Minden idők mélypontja: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Jelenlegi ár: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 További tudnivalók a(z) Parabol USD (PARAUSD) áráról

Parabol USD (PARAUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Parabol USD (PARAUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PARAUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PARAUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PARAUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PARAUSD token élő árfolyamát!

PARAUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PARAUSD kapcsán? PARAUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PARAUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

