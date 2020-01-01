Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomikai adatai

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Paperclip AI (PAPERCLIPS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokennel kapcsolatos információk

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems.

Core Features & Purpose:

ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions.

Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment.

Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement.

$PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics.

More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

Hivatalos webhely:
https://paperclipfactory.org/
Fehér könyv:
https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Paperclip AI (PAPERCLIPS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 22.12K
$ 22.12K$ 22.12K
Teljes tokenszám:
$ 952.03M
$ 952.03M$ 952.03M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 849.97M
$ 849.97M$ 849.97M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 24.78K
$ 24.78K$ 24.78K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAPERCLIPS tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PAPERCLIPS token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PAPERCLIPS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAPERCLIPS token élő árfolyamát!

PAPERCLIPS árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAPERCLIPS kapcsán? PAPERCLIPS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

