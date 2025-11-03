Pangolin (PANG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00010001$ 0.00010001 $ 0.00010001 Legalacsonyabb ár $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -2.88% Árváltozás (7D) -2.88%

Pangolin (PANG) valós idejű ár: $0.00001917. Az elmúlt 24 órában, a(z)PANG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PANG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00010001, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001588 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PANG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -2.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pangolin (PANG) piaci információk

Piaci érték $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.98K$ 18.98K $ 18.98K Forgalomban lévő készlet 745.82M 745.82M 745.82M Teljes tokenszám 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

A(z) Pangolin jelenlegi piaci plafonja $ 14.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PANG keringésben lévő tokenszáma 745.82M, és a teljes tokenszám 990039899.72432. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.98K.