Pandemic Diamond (PMD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pandemic Diamond (PMD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pandemic Diamond (PMD) tokennel kapcsolatos információk Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Hivatalos webhely: https://pandemic-games.org/ Fehér könyv: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Vásárolj most PMD tokent!

Pandemic Diamond (PMD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pandemic Diamond (PMD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.19K $ 27.19K $ 27.19K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 256.04K $ 256.04K $ 256.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00025604 $ 0.00025604 $ 0.00025604 További tudnivalók a(z) Pandemic Diamond (PMD) áráról

Pandemic Diamond (PMD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pandemic Diamond (PMD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PMD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PMD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PMD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PMD token élő árfolyamát!

PMD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PMD kapcsán? PMD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PMD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

