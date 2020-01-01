PandaFi (PFI) tokenomikai adatai
PandaFi is a community token! We are getting stronger with every new holder. Launched in the Typical Investor community, the main goal of the token is to introduce a friendly panda to the cryptocurrency world.
What makes PandaFi unique is our focus on creating a vibrant and engaging community through humour and shared experiences. Our token is more than just a trading opportunity; it's about creating a positive and inclusive environment where members can socialise and have fun. We harness the power of memes and community-driven initiatives to foster a sense of belonging and excitement among our users.
In addition to being a fun and accessible token, PandaFi also aims to become a symbol of unity and collaboration in the crypto space. As our community grows, we plan to organise various events, giveaways and collaborative projects that reflect the spirit of our mascot, the panda. These events will help strengthen ties in our community and promote the project in a playful and fun way.
Ultimately, PandaFi aims to make the world of cryptocurrencies more accessible and enjoyable for everyone, step by step, with the help of a friendly panda.
PandaFi (PFI) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PandaFi (PFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
PandaFi (PFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) PandaFi (PFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PFI tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PFI token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PFI token élő árfolyamát!
PFI árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PFI kapcsán? PFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.