Pancake Bunny (BUNNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.03188303 24h alacsony $ 0.03431804 24h magas Minden idők csúcspontja $ 512.75 Legalacsonyabb ár $ 0.03211505 Árváltozás (1H) -0.90% Árváltozás (1D) -6.29% Árváltozás (7D) -12.87%

Pancake Bunny (BUNNY) valós idejű ár: $0.03208669. Az elmúlt 24 órában, a(z)BUNNY legalacsonyabb ára $ 0.03188303, legmagasabb ára pedig $ 0.03431804 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BUNNY valaha volt legmagasabb ára $ 512.75, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.03211505 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BUNNY változása a következő volt: -0.90% az elmúlt órában, -6.29% az elmúlt 24 órában, és -12.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pancake Bunny (BUNNY) piaci információk

Piaci érték $ 16.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 487.82K Forgalomban lévő készlet 510.23K Teljes tokenszám 15,274,247.51454069

A(z) Pancake Bunny jelenlegi piaci plafonja $ 16.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BUNNY keringésben lévő tokenszáma 510.23K, és a teljes tokenszám 15274247.51454069. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 487.82K.