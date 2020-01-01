Pallapay (PALLA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pallapay (PALLA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pallapay (PALLA) tokennel kapcsolatos információk Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Hivatalos webhely: https://www.pallapay.com/ Vásárolj most PALLA tokent!

Pallapay (PALLA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pallapay (PALLA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M Minden idők csúcspontja: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 Minden idők mélypontja: $ 0.00509231 $ 0.00509231 $ 0.00509231 Jelenlegi ár: $ 0.00871265 $ 0.00871265 $ 0.00871265 További tudnivalók a(z) Pallapay (PALLA) áráról

Pallapay (PALLA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pallapay (PALLA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PALLA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PALLA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PALLA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PALLA token élő árfolyamát!

PALLA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PALLA kapcsán? PALLA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PALLA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

