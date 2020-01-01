Pairs (PAIRS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pairs (PAIRS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pairs (PAIRS) tokennel kapcsolatos információk Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Hivatalos webhely: https://pairs.xyz/ Fehér könyv: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Vásárolj most PAIRS tokent!

Pairs (PAIRS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pairs (PAIRS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 494.37K $ 494.37K $ 494.37K Teljes tokenszám: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 494.37K $ 494.37K $ 494.37K Minden idők csúcspontja: $ 0.00043633 $ 0.00043633 $ 0.00043633 Minden idők mélypontja: $ 0.00001524 $ 0.00001524 $ 0.00001524 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pairs (PAIRS) áráról

Pairs (PAIRS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pairs (PAIRS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PAIRS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PAIRS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PAIRS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PAIRS token élő árfolyamát!

PAIRS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PAIRS kapcsán? PAIRS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PAIRS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

