Paddle Finance (PADD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00055324 $ 0.00055324 $ 0.00055324 24h alacsony $ 0.00056733 $ 0.00056733 $ 0.00056733 24h magas 24h alacsony $ 0.00055324$ 0.00055324 $ 0.00055324 24h magas $ 0.00056733$ 0.00056733 $ 0.00056733 Minden idők csúcspontja $ 0.00884559$ 0.00884559 $ 0.00884559 Legalacsonyabb ár $ 0.00038425$ 0.00038425 $ 0.00038425 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +2.41% Árváltozás (7D) -44.94% Árváltozás (7D) -44.94%

Paddle Finance (PADD) valós idejű ár: $0.00056722. Az elmúlt 24 órában, a(z)PADD legalacsonyabb ára $ 0.00055324, legmagasabb ára pedig $ 0.00056733 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PADD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00884559, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00038425 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PADD változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +2.41% az elmúlt 24 órában, és -44.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Paddle Finance (PADD) piaci információk

Piaci érték $ 70.05K$ 70.05K $ 70.05K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 567.22K$ 567.22K $ 567.22K Forgalomban lévő készlet 123.50M 123.50M 123.50M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Paddle Finance jelenlegi piaci plafonja $ 70.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PADD keringésben lévő tokenszáma 123.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 567.22K.