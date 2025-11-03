TőzsdeDEX+
A(z) élő Paddle Finance ár ma 0.00056722 USD. Kövesd nyomon a(z) PADD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PADD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PADD

PADD árinformációk

Mi a(z) PADD

PADD fehér könyv

PADD hivatalos webhely

PADD tokenomikai adatai

PADD árelőrejelzés

Paddle Finance Logó

Paddle Finance Ár (PADD)

Nem listázott

1 PADD-USD élő ár:

$0.00056722
$0.00056722$0.00056722
+2.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Paddle Finance (PADD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:03 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00055324
$ 0.00055324$ 0.00055324
24h alacsony
$ 0.00056733
$ 0.00056733$ 0.00056733
24h magas

$ 0.00055324
$ 0.00055324$ 0.00055324

$ 0.00056733
$ 0.00056733$ 0.00056733

$ 0.00884559
$ 0.00884559$ 0.00884559

$ 0.00038425
$ 0.00038425$ 0.00038425

-0.00%

+2.41%

-44.94%

-44.94%

Paddle Finance (PADD) valós idejű ár: $0.00056722. Az elmúlt 24 órában, a(z)PADD legalacsonyabb ára $ 0.00055324, legmagasabb ára pedig $ 0.00056733 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PADD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00884559, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00038425 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PADD változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +2.41% az elmúlt 24 órában, és -44.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Paddle Finance (PADD) piaci információk

$ 70.05K
$ 70.05K$ 70.05K

--
----

$ 567.22K
$ 567.22K$ 567.22K

123.50M
123.50M 123.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Paddle Finance jelenlegi piaci plafonja $ 70.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PADD keringésben lévő tokenszáma 123.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 567.22K.

Paddle Finance (PADD) árelőzmények USD

A(z) Paddle FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Paddle Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001877064.
A(z) Paddle Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003308450.
A(z) Paddle Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0020791163810455306.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+2.41%
30 nap$ -0.0001877064-33.09%
60 nap$ -0.0003308450-58.32%
90 nap$ -0.0020791163810455306-78.56%

Mi a(z) Paddle Finance (PADD)

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain’s fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Paddle Finance (PADD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Paddle Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Paddle Finance (PADD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Paddle Finance (PADD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Paddle Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Paddle Finance árelőrejelzését most!

PADD helyi valutákra

Paddle Finance (PADD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Paddle Finance (PADD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PADD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Paddle Finance (PADD)

Mennyit ér ma a(z) Paddle Finance (PADD)?
A(z) élő PADD ár a(z) USD esetében 0.00056722 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PADD ára a(z) USD esetében?
A(z) PADD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00056722. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Paddle Finance piaci plafonja?
A(z) PADD piaci plafonja $ 70.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PADD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PADD keringésben lévő tokenszáma 123.50M USD.
Mi volt a(z) PADD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PADD mindenkori legmagasabb ára 0.00884559 USD.
Mi volt a(z) PADD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PADD mindenkori legalacsonyabb ára 0.00038425 USD.
Mekkora a(z) PADD kereskedési volumene?
A(z) PADD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PADD ára emelkedni fog idén?
A(z) PADD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PADD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:12:03 (UTC+8)

Paddle Finance (PADD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

