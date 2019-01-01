Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ozone Metaverse ($OZONE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ozone Metaverse ($OZONE) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3. What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services. What’s next for your project? Enterprises using OZONE What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy. Hivatalos webhely: https://ozonemetaverse.io Fehér könyv: https://ozone-metaverse.gitbook.io/whitepaper/ Vásárolj most $OZONE tokent!

Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ozone Metaverse ($OZONE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 172.88K $ 172.88K $ 172.88K Teljes tokenszám: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 172.88K $ 172.88K $ 172.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.01610092 $ 0.01610092 $ 0.01610092 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015634 $ 0.00015634 $ 0.00015634 További tudnivalók a(z) Ozone Metaverse ($OZONE) áráról

Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ozone Metaverse ($OZONE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $OZONE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $OZONE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $OZONE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $OZONE token élő árfolyamát!

$OZONE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $OZONE kapcsán? $OZONE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $OZONE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

