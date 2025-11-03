TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Ozarus ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) OZARUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OZARUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ozarus ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) OZARUS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OZARUS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OZARUS

OZARUS árinformációk

Mi a(z) OZARUS

OZARUS fehér könyv

OZARUS hivatalos webhely

OZARUS tokenomikai adatai

OZARUS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ozarus Logó

Ozarus Ár (OZARUS)

Nem listázott

1 OZARUS-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ozarus (OZARUS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:58:44 (UTC+8)

Ozarus (OZARUS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.59%

-1.59%

Ozarus (OZARUS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OZARUS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OZARUS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OZARUS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ozarus (OZARUS) piaci információk

$ 11.19K
$ 11.19K$ 11.19K

--
----

$ 11.19K
$ 11.19K$ 11.19K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,972.2859
999,924,972.2859 999,924,972.2859

A(z) Ozarus jelenlegi piaci plafonja $ 11.19K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OZARUS keringésben lévő tokenszáma 999.92M, és a teljes tokenszám 999924972.2859. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.19K.

Ozarus (OZARUS) árelőzmények USD

A(z) OzarusUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ozarus USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ozarus USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ozarus USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-54.82%
60 nap$ 0-75.65%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ozarus (OZARUS)

Ozarus is an AI-powered on-chain intelligence platform built on Solana, designed to protect traders and communities from scams, rugpulls, and high-risk tokens. The platform scans thousands of tokens daily, providing real-time risk scores, security audits, and token reliability insights. Its mission is to make Solana’s ecosystem safer, transforming trading from speculation-driven chaos into a transparent, data-backed environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ozarus (OZARUS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Ozarus árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ozarus (OZARUS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ozarus (OZARUS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ozarus rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ozarus árelőrejelzését most!

OZARUS helyi valutákra

Ozarus (OZARUS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ozarus (OZARUS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OZARUS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ozarus (OZARUS)

Mennyit ér ma a(z) Ozarus (OZARUS)?
A(z) élő OZARUS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OZARUS ára a(z) USD esetében?
A(z) OZARUS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ozarus piaci plafonja?
A(z) OZARUS piaci plafonja $ 11.19K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OZARUS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OZARUS keringésben lévő tokenszáma 999.92M USD.
Mi volt a(z) OZARUS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OZARUS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) OZARUS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OZARUS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) OZARUS kereskedési volumene?
A(z) OZARUS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OZARUS ára emelkedni fog idén?
A(z) OZARUS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OZARUS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:58:44 (UTC+8)

Ozarus (OZARUS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,602.80
$107,602.80$107,602.80

-2.27%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.48
$3,717.48$3,717.48

-3.52%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.59
$175.59$175.59

-4.45%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0519
$1.0519$1.0519

-16.64%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.48
$3,717.48$3,717.48

-3.52%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,602.80
$107,602.80$107,602.80

-2.27%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.59
$175.59$175.59

-4.45%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4097
$2.4097$2.4097

-3.60%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0519
$1.0519$1.0519

-16.64%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05173
$0.05173$0.05173

+417.30%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0275
$0.0275$0.0275

-90.47%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05391
$0.05391$0.05391

-2.37%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05173
$0.05173$0.05173

+417.30%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003789
$0.0003789$0.0003789

+89.45%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006595
$0.00006595$0.00006595

+80.14%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000445
$0.0000445$0.0000445

+76.58%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000919
$0.000000000919$0.000000000919

+111.26%