A(z) élő Ozapay ár ma 0.03184875 USD. Kövesd nyomon a(z) OZA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OZA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OZA

OZA árinformációk

Mi a(z) OZA

OZA fehér könyv

OZA hivatalos webhely

OZA tokenomikai adatai

OZA árelőrejelzés

Ozapay Ár (OZA)

1 OZA-USD élő ár:

$0.03184875
$0.03184875$0.03184875
+3.90%1D
USD
Ozapay (OZA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:56 (UTC+8)

Ozapay (OZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01633489
$ 0.01633489$ 0.01633489
24h alacsony
$ 0.03634259
$ 0.03634259$ 0.03634259
24h magas

Ozapay (OZA) valós idejű ár: $0.03184875. Az elmúlt 24 órában, a(z)OZA legalacsonyabb ára $ 0.01633489, legmagasabb ára pedig $ 0.03634259 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04616339, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0155504 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OZA változása a következő volt: -6.98% az elmúlt órában, +3.95% az elmúlt 24 órában, és -15.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ozapay (OZA) piaci információk

A(z) Ozapay jelenlegi piaci plafonja $ 24.42M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OZA keringésben lévő tokenszáma 759.59M, és a teljes tokenszám 996889063.81. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.05M.

Ozapay (OZA) árelőzmények USD

A(z) OzapayUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00120881.
A(z) Ozapay USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ozapay USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ozapay USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00120881+3.95%
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ozapay (OZA)

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ozapay (OZA) Erőforrás

Ozapay árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ozapay (OZA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ozapay (OZA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ozapay rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ozapay árelőrejelzését most!

OZA helyi valutákra

Ozapay (OZA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ozapay (OZA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OZA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ozapay (OZA)

Mennyit ér ma a(z) Ozapay (OZA)?
A(z) élő OZA ár a(z) USD esetében 0.03184875 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OZA ára a(z) USD esetében?
A(z) OZA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.03184875. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ozapay piaci plafonja?
A(z) OZA piaci plafonja $ 24.42M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OZA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OZA keringésben lévő tokenszáma 759.59M USD.
Mi volt a(z) OZA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OZA mindenkori legmagasabb ára 0.04616339 USD.
Mi volt a(z) OZA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OZA mindenkori legalacsonyabb ára 0.0155504 USD.
Mekkora a(z) OZA kereskedési volumene?
A(z) OZA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OZA ára emelkedni fog idén?
A(z) OZA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OZA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:56 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

