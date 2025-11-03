Ozapay (OZA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01633489 $ 0.01633489 $ 0.01633489 24h alacsony $ 0.03634259 $ 0.03634259 $ 0.03634259 24h magas 24h alacsony $ 0.01633489$ 0.01633489 $ 0.01633489 24h magas $ 0.03634259$ 0.03634259 $ 0.03634259 Minden idők csúcspontja $ 0.04616339$ 0.04616339 $ 0.04616339 Legalacsonyabb ár $ 0.0155504$ 0.0155504 $ 0.0155504 Árváltozás (1H) -6.98% Árváltozás (1D) +3.95% Árváltozás (7D) -15.90% Árváltozás (7D) -15.90%

Ozapay (OZA) valós idejű ár: $0.03184875. Az elmúlt 24 órában, a(z)OZA legalacsonyabb ára $ 0.01633489, legmagasabb ára pedig $ 0.03634259 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OZA valaha volt legmagasabb ára $ 0.04616339, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0155504 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OZA változása a következő volt: -6.98% az elmúlt órában, +3.95% az elmúlt 24 órában, és -15.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ozapay (OZA) piaci információk

Piaci érték $ 24.42M$ 24.42M $ 24.42M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 32.05M$ 32.05M $ 32.05M Forgalomban lévő készlet 759.59M 759.59M 759.59M Teljes tokenszám 996,889,063.81 996,889,063.81 996,889,063.81

A(z) Ozapay jelenlegi piaci plafonja $ 24.42M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OZA keringésben lévő tokenszáma 759.59M, és a teljes tokenszám 996889063.81. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 32.05M.