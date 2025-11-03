OX Labs (OXLABS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -8.84%

OX Labs (OXLABS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OXLABS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OXLABS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OXLABS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OX Labs (OXLABS) piaci információk

Piaci érték $ 7.55K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.94K Forgalomban lévő készlet 946.48M Teljes tokenszám 996,033,798.850861

A(z) OX Labs jelenlegi piaci plafonja $ 7.55K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OXLABS keringésben lévő tokenszáma 946.48M, és a teljes tokenszám 996033798.850861. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.94K.