A(z) élő OwO Solana ár ma 0.0001454 USD. Kövesd nyomon a(z) OWO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OWO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OWO

OWO árinformációk

Mi a(z) OWO

OWO hivatalos webhely

OWO tokenomikai adatai

OWO árelőrejelzés

OwO Solana Logó

OwO Solana Ár (OWO)

Nem listázott

1 OWO-USD élő ár:

$0.00014445
$0.00014445
-10.40%1D
mexc
USD
OwO Solana (OWO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:49 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00014464
$ 0.00014464
24h alacsony
$ 0.00016466
$ 0.00016466
24h magas

$ 0.00014464
$ 0.00014464

$ 0.00016466
$ 0.00016466

$ 0.00049644
$ 0.00049644

$ 0.00005048
$ 0.00005048

-3.48%

-9.87%

-16.01%

-16.01%

OwO Solana (OWO) valós idejű ár: $0.0001454. Az elmúlt 24 órában, a(z)OWO legalacsonyabb ára $ 0.00014464, legmagasabb ára pedig $ 0.00016466 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OWO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00049644, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005048 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OWO változása a következő volt: -3.48% az elmúlt órában, -9.87% az elmúlt 24 órában, és -16.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OwO Solana (OWO) piaci információk

$ 136.58K
$ 136.58K

--
--

$ 136.58K
$ 136.58K

939.38M
939.38M

939,382,847.278052
939,382,847.278052

A(z) OwO Solana jelenlegi piaci plafonja $ 136.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OWO keringésben lévő tokenszáma 939.38M, és a teljes tokenszám 939382847.278052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.58K.

OwO Solana (OWO) árelőzmények USD

A(z) OwO SolanaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) OwO Solana USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000290714.
A(z) OwO Solana USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000241804.
A(z) OwO Solana USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00007180867937173442.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-9.87%
30 nap$ -0.0000290714-19.99%
60 nap$ -0.0000241804-16.63%
90 nap$ +0.00007180867937173442+97.58%

Mi a(z) OwO Solana (OWO)

The OwO meme on Solana taps into the long-standing internet culture of the "OwO" face — a cute, playful emoticon that conveys excitement, surprise, or affection. Originating around 2015, OwO became one of the most popular emojis on Discord and Twitch, where millions of users adopted it daily in chats, emotes, and reaction memes. With its wide expressive eyes and cheerful vibe, it evolved into countless variations. On Solana, OwO has found new life as a community-driven meme coin, merging this iconic internet symbol with blockchain culture. This blend of nostalgic internet joy and crypto memes helps keep OwO fresh, popular, and instantly recognizable among both crypto enthusiasts and long-time meme lovers.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

OwO Solana (OWO) Erőforrás

Hivatalos webhely

OwO Solana árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OwO Solana (OWO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OwO Solana (OWO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OwO Solana rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OwO Solana árelőrejelzését most!

OWO helyi valutákra

OwO Solana (OWO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OwO Solana (OWO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OWO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OwO Solana (OWO)

Mennyit ér ma a(z) OwO Solana (OWO)?
A(z) élő OWO ár a(z) USD esetében 0.0001454 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OWO ára a(z) USD esetében?
A(z) OWO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0001454. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OwO Solana piaci plafonja?
A(z) OWO piaci plafonja $ 136.58K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OWO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OWO keringésben lévő tokenszáma 939.38M USD.
Mi volt a(z) OWO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OWO mindenkori legmagasabb ára 0.00049644 USD.
Mi volt a(z) OWO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OWO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005048 USD.
Mekkora a(z) OWO kereskedési volumene?
A(z) OWO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OWO ára emelkedni fog idén?
A(z) OWO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OWO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:49 (UTC+8)

OwO Solana (OWO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

