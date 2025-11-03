OwO Solana (OWO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00014464 $ 0.00014464 $ 0.00014464 24h alacsony $ 0.00016466 $ 0.00016466 $ 0.00016466 24h magas 24h alacsony $ 0.00014464$ 0.00014464 $ 0.00014464 24h magas $ 0.00016466$ 0.00016466 $ 0.00016466 Minden idők csúcspontja $ 0.00049644$ 0.00049644 $ 0.00049644 Legalacsonyabb ár $ 0.00005048$ 0.00005048 $ 0.00005048 Árváltozás (1H) -3.48% Árváltozás (1D) -9.87% Árváltozás (7D) -16.01% Árváltozás (7D) -16.01%

OwO Solana (OWO) valós idejű ár: $0.0001454. Az elmúlt 24 órában, a(z)OWO legalacsonyabb ára $ 0.00014464, legmagasabb ára pedig $ 0.00016466 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OWO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00049644, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005048 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OWO változása a következő volt: -3.48% az elmúlt órában, -9.87% az elmúlt 24 órában, és -16.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OwO Solana (OWO) piaci információk

Piaci érték $ 136.58K$ 136.58K $ 136.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 136.58K$ 136.58K $ 136.58K Forgalomban lévő készlet 939.38M 939.38M 939.38M Teljes tokenszám 939,382,847.278052 939,382,847.278052 939,382,847.278052

A(z) OwO Solana jelenlegi piaci plafonja $ 136.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OWO keringésben lévő tokenszáma 939.38M, és a teljes tokenszám 939382847.278052. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.58K.