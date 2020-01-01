OVO (OVO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OVO (OVO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OVO (OVO) tokennel kapcsolatos információk OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Hivatalos webhely: https://www.ovo.space/ Fehér könyv: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Vásárolj most OVO tokent!

OVO (OVO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OVO (OVO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 162.20K $ 162.20K $ 162.20K Teljes tokenszám: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 162.20K $ 162.20K $ 162.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 Minden idők mélypontja: $ 0.00006218 $ 0.00006218 $ 0.00006218 Jelenlegi ár: $ 0.00098289 $ 0.00098289 $ 0.00098289 További tudnivalók a(z) OVO (OVO) áráról

OVO (OVO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OVO (OVO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OVO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OVO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OVO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OVO token élő árfolyamát!

OVO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OVO kapcsán? OVO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OVO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

