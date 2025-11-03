OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0009844 $ 0.0009844 $ 0.0009844 24h alacsony $ 0.00103251 $ 0.00103251 $ 0.00103251 24h magas 24h alacsony $ 0.0009844$ 0.0009844 $ 0.0009844 24h magas $ 0.00103251$ 0.00103251 $ 0.00103251 Minden idők csúcspontja $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 Legalacsonyabb ár $ 0.00094387$ 0.00094387 $ 0.00094387 Árváltozás (1H) -2.17% Árváltozás (1D) -2.82% Árváltozás (7D) -42.27% Árváltozás (7D) -42.27%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) valós idejű ár: $0.00098813. Az elmúlt 24 órában, a(z)OUTLAW legalacsonyabb ára $ 0.0009844, legmagasabb ára pedig $ 0.00103251 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OUTLAW valaha volt legmagasabb ára $ 0.02415954, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00094387 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OUTLAW változása a következő volt: -2.17% az elmúlt órában, -2.82% az elmúlt 24 órában, és -42.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) piaci információk

Piaci érték $ 983.37K$ 983.37K $ 983.37K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 983.37K$ 983.37K $ 983.37K Forgalomban lévő készlet 995.20M 995.20M 995.20M Teljes tokenszám 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

A(z) OUTLAW Crypto Games jelenlegi piaci plafonja $ 983.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OUTLAW keringésben lévő tokenszáma 995.20M, és a teljes tokenszám 995199151.884063. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 983.37K.