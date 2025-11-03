TőzsdeDEX+
A(z) élő OUTLAW Crypto Games ár ma 0.00098813 USD. Kövesd nyomon a(z) OUTLAW USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OUTLAW ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OUTLAW

OUTLAW árinformációk

Mi a(z) OUTLAW

OUTLAW hivatalos webhely

OUTLAW tokenomikai adatai

OUTLAW árelőrejelzés

OUTLAW Crypto Games Ár (OUTLAW)

1 OUTLAW-USD élő ár:

$0.00098026
$0.00098026
-3.50%1D
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:42 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0009844
$ 0.0009844
24h alacsony
$ 0.00103251
$ 0.00103251
24h magas

$ 0.0009844
$ 0.0009844

$ 0.00103251
$ 0.00103251

$ 0.02415954
$ 0.02415954

$ 0.00094387
$ 0.00094387

-2.17%

-2.82%

-42.27%

-42.27%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) valós idejű ár: $0.00098813. Az elmúlt 24 órában, a(z)OUTLAW legalacsonyabb ára $ 0.0009844, legmagasabb ára pedig $ 0.00103251 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OUTLAW valaha volt legmagasabb ára $ 0.02415954, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00094387 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OUTLAW változása a következő volt: -2.17% az elmúlt órában, -2.82% az elmúlt 24 órában, és -42.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) piaci információk

$ 983.37K
$ 983.37K

--
--

$ 983.37K
$ 983.37K

995.20M
995.20M

995,199,151.884063
995,199,151.884063

A(z) OUTLAW Crypto Games jelenlegi piaci plafonja $ 983.37K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OUTLAW keringésben lévő tokenszáma 995.20M, és a teljes tokenszám 995199151.884063. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 983.37K.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) árelőzmények USD

A(z) OUTLAW Crypto GamesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) OUTLAW Crypto Games USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007748711.
A(z) OUTLAW Crypto Games USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OUTLAW Crypto Games USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.82%
30 nap$ -0.0007748711-78.41%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hivatalos webhely

OUTLAW Crypto Games árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OUTLAW Crypto Games rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OUTLAW Crypto Games árelőrejelzését most!

OUTLAW helyi valutákra

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OUTLAW token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Mennyit ér ma a(z) OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)?
A(z) élő OUTLAW ár a(z) USD esetében 0.00098813 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OUTLAW ára a(z) USD esetében?
A(z) OUTLAW jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00098813. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OUTLAW Crypto Games piaci plafonja?
A(z) OUTLAW piaci plafonja $ 983.37K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OUTLAW keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OUTLAW keringésben lévő tokenszáma 995.20M USD.
Mi volt a(z) OUTLAW mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OUTLAW mindenkori legmagasabb ára 0.02415954 USD.
Mi volt a(z) OUTLAW mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OUTLAW mindenkori legalacsonyabb ára 0.00094387 USD.
Mekkora a(z) OUTLAW kereskedési volumene?
A(z) OUTLAW élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OUTLAW ára emelkedni fog idén?
A(z) OUTLAW a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OUTLAW árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:42 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,676.01

$3,723.53

$177.21

$1.0620

$0.9997

$107,676.01

$3,723.53

$177.21

$84.60

$2.4275

