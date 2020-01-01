Out of body experience (OOBE) tokenomikai adatai

Out of body experience (OOBE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Out of body experience (OOBE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Out of body experience (OOBE) tokennel kapcsolatos információk

The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready.

Hivatalos webhely:
https://www.oobe.me/

Out of body experience (OOBE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Out of body experience (OOBE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 609.87K
$ 609.87K$ 609.87K
Teljes tokenszám:
$ 963.76M
$ 963.76M$ 963.76M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 963.76M
$ 963.76M$ 963.76M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 609.87K
$ 609.87K$ 609.87K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00289523
$ 0.00289523$ 0.00289523
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00063215
$ 0.00063215$ 0.00063215

Out of body experience (OOBE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Out of body experience (OOBE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó OOBE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező OOBE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) OOBE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OOBE token élő árfolyamát!

OOBE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OOBE kapcsán? OOBE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.