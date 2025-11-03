TőzsdeDEX+
A(z) élő OSOL ár ma 0.00028659 USD. Kövesd nyomon a(z) OSOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OSOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő OSOL ár ma 0.00028659 USD. Kövesd nyomon a(z) OSOL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OSOL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OSOL

OSOL árinformációk

Mi a(z) OSOL

OSOL fehér könyv

OSOL hivatalos webhely

OSOL tokenomikai adatai

OSOL árelőrejelzés

OSOL Logó

OSOL Ár (OSOL)

Nem listázott

1 OSOL-USD élő ár:

-13.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
OSOL (OSOL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:41 (UTC+8)

OSOL (OSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-2.19%

-12.90%

-25.44%

-25.44%

OSOL (OSOL) valós idejű ár: $0.00028659. Az elmúlt 24 órában, a(z)OSOL legalacsonyabb ára $ 0.00028566, legmagasabb ára pedig $ 0.00033302 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OSOL valaha volt legmagasabb ára $ 0.292018, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023743 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OSOL változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -12.90% az elmúlt 24 órában, és -25.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OSOL (OSOL) piaci információk

A(z) OSOL jelenlegi piaci plafonja $ 286.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OSOL keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999984022.9155598. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.59K.

OSOL (OSOL) árelőzmények USD

A(z) OSOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) OSOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001932344.
A(z) OSOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0002101144.
A(z) OSOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.001702618062286758.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-12.90%
30 nap$ -0.0001932344-67.42%
60 nap$ -0.0002101144-73.31%
90 nap$ -0.001702618062286758-85.59%

Mi a(z) OSOL (OSOL)

OSOL operates as an index fund, tracking Solana’s top 100 AI projects. Think of OSOL as the S&P500 of Solana-based AI projects, including AI infrastructure projects, AI agents, and AI meme tokens. OSOL employs a systematic investment approach to track and weight the leading AI, AI-Infra, AI-DePINs, AI-Agents, AI-Memes, built on Solana. The index provides both institutional and retail investors with diversified exposure to the growing AI sector through a single, professionally managed instrument.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

OSOL (OSOL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

OSOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OSOL (OSOL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OSOL (OSOL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OSOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OSOL árelőrejelzését most!

OSOL helyi valutákra

OSOL (OSOL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OSOL (OSOL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OSOL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OSOL (OSOL)

Mennyit ér ma a(z) OSOL (OSOL)?
A(z) élő OSOL ár a(z) USD esetében 0.00028659 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OSOL ára a(z) USD esetében?
A(z) OSOL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00028659. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OSOL piaci plafonja?
A(z) OSOL piaci plafonja $ 286.59K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OSOL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OSOL keringésben lévő tokenszáma 999.98M USD.
Mi volt a(z) OSOL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OSOL mindenkori legmagasabb ára 0.292018 USD.
Mi volt a(z) OSOL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OSOL mindenkori legalacsonyabb ára 0.00023743 USD.
Mekkora a(z) OSOL kereskedési volumene?
A(z) OSOL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OSOL ára emelkedni fog idén?
A(z) OSOL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OSOL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:41 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

