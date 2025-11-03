OSOL (OSOL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00028566 $ 0.00028566 $ 0.00028566 24h alacsony $ 0.00033302 $ 0.00033302 $ 0.00033302 24h magas 24h alacsony $ 0.00028566$ 0.00028566 $ 0.00028566 24h magas $ 0.00033302$ 0.00033302 $ 0.00033302 Minden idők csúcspontja $ 0.292018$ 0.292018 $ 0.292018 Legalacsonyabb ár $ 0.00023743$ 0.00023743 $ 0.00023743 Árváltozás (1H) -2.19% Árváltozás (1D) -12.90% Árváltozás (7D) -25.44% Árváltozás (7D) -25.44%

OSOL (OSOL) valós idejű ár: $0.00028659. Az elmúlt 24 órában, a(z)OSOL legalacsonyabb ára $ 0.00028566, legmagasabb ára pedig $ 0.00033302 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OSOL valaha volt legmagasabb ára $ 0.292018, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00023743 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OSOL változása a következő volt: -2.19% az elmúlt órában, -12.90% az elmúlt 24 órában, és -25.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OSOL (OSOL) piaci információk

Piaci érték $ 286.59K$ 286.59K $ 286.59K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 286.59K$ 286.59K $ 286.59K Forgalomban lévő készlet 999.98M 999.98M 999.98M Teljes tokenszám 999,984,022.9155598 999,984,022.9155598 999,984,022.9155598

A(z) OSOL jelenlegi piaci plafonja $ 286.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OSOL keringésben lévő tokenszáma 999.98M, és a teljes tokenszám 999984022.9155598. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.59K.