ORYNTH (ORY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00072605 $ 0.00072605 $ 0.00072605 24h alacsony $ 0.00081432 $ 0.00081432 $ 0.00081432 24h magas 24h alacsony $ 0.00072605$ 0.00072605 $ 0.00072605 24h magas $ 0.00081432$ 0.00081432 $ 0.00081432 Minden idők csúcspontja $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Legalacsonyabb ár $ 0.00011766$ 0.00011766 $ 0.00011766 Árváltozás (1H) -2.12% Árváltozás (1D) -5.03% Árváltozás (7D) -17.65% Árváltozás (7D) -17.65%

ORYNTH (ORY) valós idejű ár: $0.00073908. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORY legalacsonyabb ára $ 0.00072605, legmagasabb ára pedig $ 0.00081432 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00368344, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011766 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORY változása a következő volt: -2.12% az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -17.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ORYNTH (ORY) piaci információk

Piaci érték $ 738.96K$ 738.96K $ 738.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 738.96K$ 738.96K $ 738.96K Forgalomban lévő készlet 999.92M 999.92M 999.92M Teljes tokenszám 999,923,709.258578 999,923,709.258578 999,923,709.258578

A(z) ORYNTH jelenlegi piaci plafonja $ 738.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORY keringésben lévő tokenszáma 999.92M, és a teljes tokenszám 999923709.258578. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 738.96K.