A(z) élő ORYNTH ár ma 0.00073908 USD. Kövesd nyomon a(z) ORY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ORY

Nem listázott

ORYNTH (ORY) valós idejű ár: $0.00073908. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORY legalacsonyabb ára $ 0.00072605, legmagasabb ára pedig $ 0.00081432 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00368344, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011766 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORY változása a következő volt: -2.12% az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -17.65% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) ORYNTH jelenlegi piaci plafonja $ 738.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORY keringésben lévő tokenszáma 999.92M, és a teljes tokenszám 999923709.258578. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 738.96K.

A(z) ORYNTHUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ORYNTH USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0002063158.
A(z) ORYNTH USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003620194.
A(z) ORYNTH USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mennyit fog érni a(z) ORYNTH (ORY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ORYNTH (ORY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ORYNTH rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ORYNTH árelőrejelzését most!

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ORYNTH (ORY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ORY token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) ORYNTH (ORY)?
A(z) élő ORY ár a(z) USD esetében 0.00073908 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ORY ára a(z) USD esetében?
A(z) ORY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00073908. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ORYNTH piaci plafonja?
A(z) ORY piaci plafonja $ 738.96K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ORY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ORY keringésben lévő tokenszáma 999.92M USD.
Mi volt a(z) ORY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ORY mindenkori legmagasabb ára 0.00368344 USD.
Mi volt a(z) ORY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ORY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00011766 USD.
Mekkora a(z) ORY kereskedési volumene?
A(z) ORY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ORY ára emelkedni fog idén?
A(z) ORY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ORY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
ORYNTH (ORY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

