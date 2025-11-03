TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Orgo ár ma 0.00584094 USD. Kövesd nyomon a(z) ORGO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORGO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Orgo ár ma 0.00584094 USD. Kövesd nyomon a(z) ORGO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ORGO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ORGO

ORGO árinformációk

Mi a(z) ORGO

ORGO hivatalos webhely

ORGO tokenomikai adatai

ORGO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Orgo Logó

Orgo Ár (ORGO)

Nem listázott

1 ORGO-USD élő ár:

$0.00584094
$0.00584094$0.00584094
-1.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Orgo (ORGO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:27 (UTC+8)

Orgo (ORGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00571561
$ 0.00571561$ 0.00571561
24h alacsony
$ 0.00645617
$ 0.00645617$ 0.00645617
24h magas

$ 0.00571561
$ 0.00571561$ 0.00571561

$ 0.00645617
$ 0.00645617$ 0.00645617

$ 0.01118743
$ 0.01118743$ 0.01118743

$ 0.00115957
$ 0.00115957$ 0.00115957

-3.20%

-1.50%

-17.87%

-17.87%

Orgo (ORGO) valós idejű ár: $0.00584094. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORGO legalacsonyabb ára $ 0.00571561, legmagasabb ára pedig $ 0.00645617 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORGO valaha volt legmagasabb ára $ 0.01118743, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00115957 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORGO változása a következő volt: -3.20% az elmúlt órában, -1.50% az elmúlt 24 órában, és -17.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orgo (ORGO) piaci információk

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

--
----

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

499.99M
499.99M 499.99M

999,991,966.4805582
999,991,966.4805582 999,991,966.4805582

A(z) Orgo jelenlegi piaci plafonja $ 2.93M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORGO keringésben lévő tokenszáma 499.99M, és a teljes tokenszám 999991966.4805582. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.86M.

Orgo (ORGO) árelőzmények USD

A(z) OrgoUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Orgo USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008382239.
A(z) Orgo USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0071659128.
A(z) Orgo USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.002854549504309285.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.50%
30 nap$ -0.0008382239-14.35%
60 nap$ +0.0071659128+122.68%
90 nap$ +0.002854549504309285+95.59%

Mi a(z) Orgo (ORGO)

Orgo provides fast desktop infrastructure for AI agents, enabling sub-second boot times and full computer environments. The platform streamlines computer-use agent development, deployment, and scaling with a developer-friendly SDK.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Orgo (ORGO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Orgo árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Orgo (ORGO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Orgo (ORGO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Orgo rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Orgo árelőrejelzését most!

ORGO helyi valutákra

Orgo (ORGO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Orgo (ORGO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ORGO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Orgo (ORGO)

Mennyit ér ma a(z) Orgo (ORGO)?
A(z) élő ORGO ár a(z) USD esetében 0.00584094 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ORGO ára a(z) USD esetében?
A(z) ORGO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00584094. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Orgo piaci plafonja?
A(z) ORGO piaci plafonja $ 2.93M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ORGO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ORGO keringésben lévő tokenszáma 499.99M USD.
Mi volt a(z) ORGO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ORGO mindenkori legmagasabb ára 0.01118743 USD.
Mi volt a(z) ORGO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ORGO mindenkori legalacsonyabb ára 0.00115957 USD.
Mekkora a(z) ORGO kereskedési volumene?
A(z) ORGO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ORGO ára emelkedni fog idén?
A(z) ORGO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ORGO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:27 (UTC+8)

Orgo (ORGO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,738.99
$107,738.99$107,738.99

-2.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.96
$3,724.96$3,724.96

-3.33%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.30
$177.30$177.30

-3.52%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0647
$1.0647$1.0647

-15.62%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.03%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,738.99
$107,738.99$107,738.99

-2.15%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.96
$3,724.96$3,724.96

-3.33%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.30
$177.30$177.30

-3.52%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.21
$84.21$84.21

-4.95%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4279
$2.4279$2.4279

-2.88%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11177
$0.11177$0.11177

+35.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002019
$0.000000002019$0.000000002019

+364.13%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005871
$0.00005871$0.00005871

+60.36%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002427
$0.0002427$0.0002427

+21.35%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053294
$0.0053294$0.0053294

+26.78%