Orgo (ORGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.00571561 24h magas $ 0.00645617 Minden idők csúcspontja $ 0.01118743 Legalacsonyabb ár $ 0.00115957 Árváltozás (1H) -3.20% Árváltozás (1D) -1.50% Árváltozás (7D) -17.87%

Orgo (ORGO) valós idejű ár: $0.00584094. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORGO legalacsonyabb ára $ 0.00571561, legmagasabb ára pedig $ 0.00645617 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORGO valaha volt legmagasabb ára $ 0.01118743, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00115957 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORGO változása a következő volt: -3.20% az elmúlt órában, -1.50% az elmúlt 24 órában, és -17.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Orgo (ORGO) piaci információk

Piaci érték $ 2.93M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.86M Forgalomban lévő készlet 499.99M Teljes tokenszám 999,991,966.4805582

A(z) Orgo jelenlegi piaci plafonja $ 2.93M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORGO keringésben lévő tokenszáma 499.99M, és a teljes tokenszám 999991966.4805582. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.86M.