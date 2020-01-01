ORE Network (ORE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ORE Network (ORE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ORE Network (ORE) tokennel kapcsolatos információk The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Hivatalos webhely: https://ore.network/ Vásárolj most ORE tokent!

ORE Network (ORE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ORE Network (ORE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 213.53K $ 213.53K $ 213.53K Teljes tokenszám: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 401.93K $ 401.93K $ 401.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037917 $ 0.00037917 $ 0.00037917 További tudnivalók a(z) ORE Network (ORE) áráról

ORE Network (ORE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ORE Network (ORE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORE token élő árfolyamát!

ORE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORE kapcsán? ORE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

