A(z) élő ORCIB ár ma 0.0217762 USD. Kövesd nyomon a(z) PALMO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PALMO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ORCIB Ár (PALMO)

1 PALMO-USD élő ár:

$0.02171889
$0.02171889$0.02171889
-5.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
ORCIB (PALMO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:20 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02174873
$ 0.02174873$ 0.02174873
24h alacsony
$ 0.02338099
$ 0.02338099$ 0.02338099
24h magas

$ 0.02174873
$ 0.02174873$ 0.02174873

$ 0.02338099
$ 0.02338099$ 0.02338099

$ 0.043821
$ 0.043821$ 0.043821

$ 0.02174873
$ 0.02174873$ 0.02174873

-3.57%

-5.43%

-12.96%

-12.96%

ORCIB (PALMO) valós idejű ár: $0.0217762. Az elmúlt 24 órában, a(z)PALMO legalacsonyabb ára $ 0.02174873, legmagasabb ára pedig $ 0.02338099 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PALMO valaha volt legmagasabb ára $ 0.043821, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02174873 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PALMO változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -5.43% az elmúlt 24 órában, és -12.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ORCIB (PALMO) piaci információk

$ 54.97M
$ 54.97M$ 54.97M

--
----

$ 67.86M
$ 67.86M$ 67.86M

2.53B
2.53B 2.53B

3,124,999,957.442711
3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

A(z) ORCIB jelenlegi piaci plafonja $ 54.97M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PALMO keringésben lévő tokenszáma 2.53B, és a teljes tokenszám 3124999957.442711. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.86M.

ORCIB (PALMO) árelőzmények USD

A(z) ORCIBUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00125268740162007.
A(z) ORCIB USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0061920014.
A(z) ORCIB USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ORCIB USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00125268740162007-5.43%
30 nap$ -0.0061920014-28.43%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) ORCIB (PALMO)

ORCIB (PALMO) is the community utility token of the ORCIB Ecosystem, developed on the Solana blockchain. Originally introduced as a meme token inspired by the human palm, it has evolved into a native token supporting decentralized identity, creative rights, and governance. The project’s vision is to redefine digital ownership and participation by combining blockchain technology with creativity and community-driven innovation. With transparent tokenomics and active community involvement, ORCIB (PALMO) provides the foundation for building a sustainable and inclusive decentralized ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ORCIB (PALMO) Erőforrás

ORCIB árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ORCIB (PALMO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ORCIB (PALMO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ORCIB rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ORCIB árelőrejelzését most!

PALMO helyi valutákra

ORCIB (PALMO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ORCIB (PALMO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PALMO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ORCIB (PALMO)

Mennyit ér ma a(z) ORCIB (PALMO)?
A(z) élő PALMO ár a(z) USD esetében 0.0217762 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PALMO ára a(z) USD esetében?
A(z) PALMO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0217762. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ORCIB piaci plafonja?
A(z) PALMO piaci plafonja $ 54.97M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PALMO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PALMO keringésben lévő tokenszáma 2.53B USD.
Mi volt a(z) PALMO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PALMO mindenkori legmagasabb ára 0.043821 USD.
Mi volt a(z) PALMO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PALMO mindenkori legalacsonyabb ára 0.02174873 USD.
Mekkora a(z) PALMO kereskedési volumene?
A(z) PALMO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PALMO ára emelkedni fog idén?
A(z) PALMO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PALMO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:11:20 (UTC+8)

ORCIB (PALMO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

