ORCIB (PALMO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02174873 $ 0.02174873 $ 0.02174873 24h alacsony $ 0.02338099 $ 0.02338099 $ 0.02338099 24h magas 24h alacsony $ 0.02174873$ 0.02174873 $ 0.02174873 24h magas $ 0.02338099$ 0.02338099 $ 0.02338099 Minden idők csúcspontja $ 0.043821$ 0.043821 $ 0.043821 Legalacsonyabb ár $ 0.02174873$ 0.02174873 $ 0.02174873 Árváltozás (1H) -3.57% Árváltozás (1D) -5.43% Árváltozás (7D) -12.96% Árváltozás (7D) -12.96%

ORCIB (PALMO) valós idejű ár: $0.0217762. Az elmúlt 24 órában, a(z)PALMO legalacsonyabb ára $ 0.02174873, legmagasabb ára pedig $ 0.02338099 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PALMO valaha volt legmagasabb ára $ 0.043821, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02174873 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PALMO változása a következő volt: -3.57% az elmúlt órában, -5.43% az elmúlt 24 órában, és -12.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ORCIB (PALMO) piaci információk

Piaci érték $ 54.97M$ 54.97M $ 54.97M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 67.86M$ 67.86M $ 67.86M Forgalomban lévő készlet 2.53B 2.53B 2.53B Teljes tokenszám 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

A(z) ORCIB jelenlegi piaci plafonja $ 54.97M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PALMO keringésben lévő tokenszáma 2.53B, és a teljes tokenszám 3124999957.442711. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 67.86M.