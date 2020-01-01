Orbs (ORBS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Orbs (ORBS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Orbs (ORBS) tokennel kapcsolatos információk Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Hivatalos webhely: https://www.orbs.com/ Fehér könyv: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Vásárolj most ORBS tokent!

Orbs (ORBS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Orbs (ORBS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 83.33M $ 83.33M $ 83.33M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 4.69B $ 4.69B $ 4.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 177.64M $ 177.64M $ 177.64M Minden idők csúcspontja: $ 0.360443 $ 0.360443 $ 0.360443 Minden idők mélypontja: $ 0.00469039 $ 0.00469039 $ 0.00469039 Jelenlegi ár: $ 0.01776384 $ 0.01776384 $ 0.01776384 További tudnivalók a(z) Orbs (ORBS) áráról

Orbs (ORBS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Orbs (ORBS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORBS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORBS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORBS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORBS token élő árfolyamát!

ORBS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORBS kapcsán? ORBS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORBS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

