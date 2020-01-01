OrbitAI (ORBIT) tokenomikai adatai
OrbitAI (ORBIT) tokennel kapcsolatos információk
OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.
OrbitAI (ORBIT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OrbitAI (ORBIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
OrbitAI (ORBIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) OrbitAI (ORBIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORBIT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ORBIT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ORBIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORBIT token élő árfolyamát!
ORBIT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORBIT kapcsán? ORBIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.