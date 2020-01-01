ORANGE (ORNG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ORANGE (ORNG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ORANGE (ORNG) tokennel kapcsolatos információk $ORNG is the token that powers the Orange Network and acts as the governance token, allowing users, creators and developers to access the best UGC tools and applications and to vote on the future direction of the platforms' evolution. The Orange token powers the key pillars of the Orange creator network including AI integration, gaming and metaverses. $ORNG is a fungible token (FT) built on a Layer 1 blockchain and leveraging the Avalanche subnet architecture, with a fixed supply of 1,000,000,000 tokens. $ORNG serves as a utility and governance token within the network, fuelling Creators, Community and Decentralisation. Hivatalos webhely: https://www.orangeweb3.com/ Fehér könyv: https://docs.orangeweb3.com/orange Vásárolj most ORNG tokent!

ORANGE (ORNG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ORANGE (ORNG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.04M $ 7.04M $ 7.04M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 301.00M $ 301.00M $ 301.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.40M $ 23.40M $ 23.40M Minden idők csúcspontja: $ 0.02991517 $ 0.02991517 $ 0.02991517 Minden idők mélypontja: $ 0.00360125 $ 0.00360125 $ 0.00360125 Jelenlegi ár: $ 0.0234257 $ 0.0234257 $ 0.0234257 További tudnivalók a(z) ORANGE (ORNG) áráról

ORANGE (ORNG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ORANGE (ORNG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORNG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORNG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORNG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORNG token élő árfolyamát!

ORNG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORNG kapcsán? ORNG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ORNG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

