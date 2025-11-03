Oracle xStock (ORCLX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 272.12 $ 272.12 $ 272.12 24h alacsony $ 289.73 $ 289.73 $ 289.73 24h magas 24h alacsony $ 272.12$ 272.12 $ 272.12 24h magas $ 289.73$ 289.73 $ 289.73 Minden idők csúcspontja $ 341.33$ 341.33 $ 341.33 Legalacsonyabb ár $ 267.23$ 267.23 $ 267.23 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -5.60% Árváltozás (7D) -7.40% Árváltozás (7D) -7.40%

Oracle xStock (ORCLX) valós idejű ár: $273.51. Az elmúlt 24 órában, a(z)ORCLX legalacsonyabb ára $ 272.12, legmagasabb ára pedig $ 289.73 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ORCLX valaha volt legmagasabb ára $ 341.33, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 267.23 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ORCLX változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -5.60% az elmúlt 24 órában, és -7.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Oracle xStock (ORCLX) piaci információk

Piaci érték $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Forgalomban lévő készlet 3.75K 3.75K 3.75K Teljes tokenszám 29,218.014859462 29,218.014859462 29,218.014859462

A(z) Oracle xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.03M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ORCLX keringésben lévő tokenszáma 3.75K, és a teljes tokenszám 29218.014859462. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.99M.